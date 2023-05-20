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Число пострадавших при взрыве под Первомайском увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе в населенном пункте Калиново-Борщеватое под Первомайском в ЛНР увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Число пострадавших при взрыве под Первомайском увеличилось до пяти
© РИА Новости

"Количество пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти мирных жителей республики", - цитирует Пащенко пресс-служба правительства ЛНР в своем Telegram-канале. Отмечается, что ранения получили, в частности, три члена одной семьи.

Ранее сообщалось о двух пострадавших и двух погибших.

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