Число пострадавших при взрыве под Первомайском увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе в населенном пункте Калиново-Борщеватое под Первомайском в ЛНР увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.