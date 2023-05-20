СК завел уголовное дело о смерти ребенка в центре для сирот Ленинградской области

"19 мая 2023 года по месту проживания в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело подростка, 2009 года рождения, без признаков насильственной смерти", - сказано в сообщении.