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СК завел уголовное дело о смерти ребенка в центре для сирот Ленинградской области

Управление Следственного комитета по Ленинградской области сообщило в Telegram-канале, что возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в приюте.

СК завел уголовное дело о смерти ребенка в центре для сирот Ленинградской области
© СК РФ

"19 мая 2023 года по месту проживания в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело подростка, 2009 года рождения, без признаков насильственной смерти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, ребенок умер, отравившись неустановленным веществом, но точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Согласно данным телеканала "78", подросток отравился из-за попадания в легкие газа для заправки зажигалок.

Ранее сообщалось, что в поселке Москаленки ночной пожар унес жизни 28-летней женщины и ее семилетней дочери.

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