Житель Барнаула задушил девушку на первом свидании

В пресс-службе Следственного комитета Росии по Алтайскому краю заявили, что в Барнауле суда ждет 38-летний мужчина, который задушил девушку на первом свидании. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

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В публикации отмечается, что инцидент произошел в январе 2023 года. Подсудимый пришел в гости к 20-летней девушке, с которой ранее познакомился в интернете. Они устроили застолье с алкогольными напитками, но в итоге мужчина решил наброситься на девушку, избил ее, а после задушил.

"Несмотря на предпринятые меры, преступление, совершенное в условиях неочевидности, благодаря грамотным совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось раскрыть и задержать злоумышленника", – говорится в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Сотрудники СК уже собрали доказательство и отправили материалы в суд.