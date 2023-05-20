Россиянку экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ

Власти Абхазии экстрадировали гражданку РФ Елену Бацуеву, обвиняемую в России в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

"Генеральная прокуратура Республики Абхазия удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Елены Бацуевой для привлечения к уголовной ответственности. Нахождение Бацуевой на территории Абхазии установили сотрудники угрозыска МВД республики при координационной деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Следственный комитет Российской Федерации по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении Бацуевой по обвинению в мошенничестве путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере и присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Бацуева была объявлена в розыск, ей была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.