Белгородский губернатор сообщил об обнаружении второго снаряда от ракеты "Ураган"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом обнаружили второй снаряд от ракеты "Ураган". Об этом он написал в Telegram.
По данным главы региона, саперы приняли решение обезвредить снаряд на месте.
Другой снаряд от "Урагана" нашли ранее сотрудники сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле у села Шамино. Саперы также обезвредили его на месте, уточнял Гладков.
До этого губернатор сообщал, что после обстрела украинскими военными села Архангельского Шебекинского округа снаряд попал в частный жилой дом.
"Ураган" — советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров.
19 мая Гладков рассказал, что под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего пострадал местный житель.