Белгородский губернатор сообщил об обнаружении второго снаряда от ракеты "Ураган"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом обнаружили второй снаряд от ракеты "Ураган". Об этом он написал в Telegram.

По данным главы региона, саперы приняли решение обезвредить снаряд на месте.

Другой снаряд от "Урагана" нашли ранее сотрудники сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле у села Шамино. Саперы также обезвредили его на месте, уточнял Гладков.

До этого губернатор сообщал, что после обстрела украинскими военными села Архангельского Шебекинского округа снаряд попал в частный жилой дом.

"Ураган" — советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров.