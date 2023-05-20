В Краматорске произошли взрывы

Взрыв произошел в подконтрольном Украине Краматорске. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

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"Сообщают о взрыве в Краматорске", - сказано в сообщении.

При этом, в соответствии с информацией на онлайн-карте Минцифры Украины, в подконтрольной Киеву части ДНР звучит воздушная тревога.

Ранее представитель силовых структур Донецкой народной республики сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Мариуполю, предположительно, применив крылатые ракеты Storm Shadow.

Также стало известно, что более 10 взрывов произошло в Киеве в ночь на 20 мая.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.