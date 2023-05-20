На российской железной дороге произошла диверсия

В Тульской области произошла диверсия на железной дороге. Ситуацию вовремя сумели исправить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф, который отвечает за резервное питание устройств, предупреждающих столкновение поездов или их сход с рельсов. Инцидент произошел 19 мая у поселка Ревякино. Диспетчер, заметив неполадки, вызвал полицию.

Внутреннее оборудование шкафа и его корпус полностью выгорели, однако сам шкаф не был взломан. Отмечается, что на месте инцидента найдена часть зажигалки, а также следы от автомобиля. Полиция ищет подозреваемых.