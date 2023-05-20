Драка водителей на проезжей части в Вологде попала на видео

В Вологде двое водителей подрались на проезжей части, снятое очевидцем видео с потасовкой появилось в соцсетях, сообщает ИА "Вологда Регион".

Происшествие случилось накануне у гостиницы "Вологда" на улице Мира. Как рассказали очевидцы, зачинщиком драки был возрастной мужчина. Молодой водитель прекратил словесный конфликт и сел в свою машину, однако его оппонент полез в драку.

Как видно на записи, в итоге юноша опрокинул мужчину на асфальт, он упал и взялся за голову. Встать ему помогали другие участники дорожного движения, сообщили вологжане. Чем закончился конфликт, неизвестно. Свидетели событий предположили, что пострадавший мужчина работает таксистом, в машине избитого мужчины находилась девушка.