В Краснодаре загорелся крупный лесопарк

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей загорелся крупный лесопарк, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Kub Mash. На записи видно, как дым охватил лес и движется в сторону жилых домов. По данным канала, общая площадь пожара составляет 400 кв. м.

По данным авторов Kub Mash, пожар могли устроить школьники, когда разводили костер в лесопарке. Официальной информации со стороны ведомств пока не поступало.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения пожаров. До этого режим был введен только в лесах региона. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерного, где зафиксировали ландшафтный пожар.