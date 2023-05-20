Массовая драка произошла у полицейского участка в Подмосковье

В подмосковном Ступино у полицейского участка произошла массовая драка с погоней и погромом автомобиля. Детали инцидента раскрыл Telegram-канал «112».

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По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами. Двое устроили погоню на автомобиле за своим оппонентом, избили его и разбили стекло на его автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.

Зачинщиков потасовки задержали, уточнил источник. Они сообщили, что причиной конфликта стала женщина.