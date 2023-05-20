В Крыму упал трехметровый беспилотник

На севере Крыма упал беспилотник Mugin-5 Pro, длина которого составляет 3,5 метра. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

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По его информации, дрон упал в поле, его обнаружил местный житель. Устройство Mugin-5 Pro может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки и лететь со скоростью до 150 километров в час в течение семи часов.

Найденный беспилотник стоит около 800 тысяч рублей. На место его обнаружения уже прибыли специалисты, они исследуют устройство.