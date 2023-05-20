$79.91-0.1386.28-0.22

В Крыму упал трехметровый беспилотник Mugin-5 Pro

На севере Крыма упал беспилотник Mugin-5 Pro, длина которого составляет 3,5 метра. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

В Крыму упал трехметровый беспилотник
© Telegram-канал Shot

По его информации, дрон упал в поле, его обнаружил местный житель. Устройство Mugin-5 Pro может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки и лететь со скоростью до 150 километров в час в течение семи часов.

Найденный беспилотник стоит около 800 тысяч рублей. На место его обнаружения уже прибыли специалисты, они исследуют устройство.

19 мая в Крыму сбили беспилотник самолетного типа. Устройство заметили ночью, оно было уничтожено в нескольких километрах от населенного пункта в Джанкойском районе. Впоследствии глава полуострова Сергей Аксенов уточнил, что всего было сбито четыре дрона, никто не пострадал.

19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий