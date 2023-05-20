$79.91-0.1386.28-0.22

Истребитель F-18 Hornet ВВС Испании разбился на авиабазе Сарагоса

В Испании во время выставки военно-воздушных сил потерпел крушение истребитель-бомбардировщик американской разработки F-18 "Хорнет". Как сообщает испанское издание El Mundo, пилоту удалось катапультироваться.

В Испании разбился истребитель F-18
© Twitter

Самолет разбился на авиабазе Сарагоса в северо-восточной части Испании около полудня 20 мая. По предварительным данным, F-18 принадлежал 15-ой эскадрилье ВВС страны.

На западе Франции разбился легкомоторный самолет

Крушение самолета попало на видео, он врезался в землю и взорвался в районе одной из взлетно-посадочных полос авиабазы Сарагоса.

Ранее сообщалось, что 6 мая в Южной Корее разбился истребитель F-16, который принадлежал американским ВВС. Инцидент произошел во время тренировочного полета возле военной базы США Осан.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий