В Испании разбился истребитель F-18

В Испании во время выставки военно-воздушных сил потерпел крушение истребитель-бомбардировщик американской разработки F-18 "Хорнет". Как сообщает испанское издание El Mundo, пилоту удалось катапультироваться.

Самолет разбился на авиабазе Сарагоса в северо-восточной части Испании около полудня 20 мая. По предварительным данным, F-18 принадлежал 15-ой эскадрилье ВВС страны.

Крушение самолета попало на видео, он врезался в землю и взорвался в районе одной из взлетно-посадочных полос авиабазы Сарагоса.