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Baza: в Казани задержали трех школьников за поджог релейных шкафов

В Казани задержали трех школьников 14-15 лет. Подростков подозревают в поджоге четырех релейных шкафов, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным ведомства, в ночь с 17 на 18 мая 2023 года возле станции Дербышки в промзоне Казани был совершен поджог четырех релейных шкафов. Ликвидировать возгорание не удалось, из-за чего оборудование полностью сгорело.

В результате инцидента пять грузовых поездов не смогли продолжить движение, однако вынужденные остановки длились от 6 до 37 минут.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления могут быть причастны школьники 14-15 лет. Двоих уже привлекали за повреждение имущества. В отношении подростков могут возбудить уголовное дело о диверсии, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Брянской области неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.

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