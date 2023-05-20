Baza: крупный пожар вспыхнул после сбития беспилотника под Белгородом

Telegram-канал Baza пишет, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи села Антоновка Белгородской области. По информации канала, после падения дрона загорелась трава, общая площадь пожара составила около 100 кв. м. В публикации говорится, что пострадавших в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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По данным Baza, инцидент произошел вечером 19 мая недалеко от Антоновки. Авторы утверждают, что большой самолетный дрон был запущен со стороны Украины. По сведениям канала, загоревшаяся в результате сбития дрона трава была в скором времени потушена.

Ранее Baza сообщала, что в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области пытались прорваться диверсанты вечером 19 мая. По данным канала, они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого рассказал, что украинские военные нанесли удар по селу Архангельское. По его словам, в результате обстрела пострадавших не было, один из снарядов попал в жилой дом, но не разорвался при падении.