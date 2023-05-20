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Baza: крупный пожар вспыхнул после сбития беспилотника под Белгородом

Telegram-канал Baza пишет, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи села Антоновка Белгородской области. По информации канала, после падения дрона загорелась трава, общая площадь пожара составила около 100 кв. м. В публикации говорится, что пострадавших в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Baza: крупный пожар вспыхнул после сбития беспилотника под Белгородом
© ГУ МЧС России по Белгородской области

По данным Baza, инцидент произошел вечером 19 мая недалеко от Антоновки. Авторы утверждают, что большой самолетный дрон был запущен со стороны Украины. По сведениям канала, загоревшаяся в результате сбития дрона трава была в скором времени потушена.

Ранее Baza сообщала, что в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области пытались прорваться диверсанты вечером 19 мая. По данным канала, они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого рассказал, что украинские военные нанесли удар по селу Архангельское. По его словам, в результате обстрела пострадавших не было, один из снарядов попал в жилой дом, но не разорвался при падении.

Также губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Муром. По его словам, в результате атаки пострадавших не было, в селе была повреждена линия электропередачи.

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