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В Воронеже произошел крупный пожар на складе

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Власти направили для подвоза воды пожарный поезд, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В Воронеже произошел крупный пожар на складе
© соцсети

Сообщение о пожаре в районе ТЦ «Максимир» поступило к огнеборцам в 9:40 мск в субботу, 20 мая.

В ведомстве пояснили, что склад загорелся на территории промзоны.

Сотрудники экстренных служб предпринимают значительные усилия для того, чтобы не допустить увеличения площади пожара, подчеркнули в главке.

Работу огнеборцев осложняет то, что есть проблемы с водоснабжением, заметили в ведомстве. Для подвоза воды к месту происшествия направлен пожарный поезд.

В общей сложности в тушении склада участвуют 116 специалистов и 35 единиц техники.

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