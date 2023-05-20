В Воронеже произошел крупный пожар на складе

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Власти направили для подвоза воды пожарный поезд, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

© соцсети

Сообщение о пожаре в районе ТЦ «Максимир» поступило к огнеборцам в 9:40 мск в субботу, 20 мая.

В ведомстве пояснили, что склад загорелся на территории промзоны.

Сотрудники экстренных служб предпринимают значительные усилия для того, чтобы не допустить увеличения площади пожара, подчеркнули в главке.

Работу огнеборцев осложняет то, что есть проблемы с водоснабжением, заметили в ведомстве. Для подвоза воды к месту происшествия направлен пожарный поезд.