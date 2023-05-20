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Baza: диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область 19 мая

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области пытались прорваться диверсанты вечером 19 мая. По данным канала, они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Минобороны России не комментировало данную информацию.

СМИ: диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область
© globallookpress.com

Baza отмечает, что несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако их атака была отбита. По данным канала, одновременно с этим ВСУ обстреляли позиции пограничников и в другом районе Белгородской области. Журналисты пишут, что обстрел велся со стороны села Бударки Харьковской области из снайперской винтовки, пострадавших нет.

Telegram-канал SHOT сообщил 18 мая, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники отбили атаку массированным встречным огнем. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

Позже в региональном управлении МЧС России заявили, что сообщения о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствуют действительности. В ведомстве отметили, что цель ложной информации — посеять панику среди населения.

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