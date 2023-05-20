В московской поликлинике задержали мужчину с гранатой

Охранники поликлиники на Перервинском бульваре (юго-восток Москвы) обнаружили у посетителя гранату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В пресс-службе пояснили, что охранники выявили гранату у мужчины, который зашел в клинику.

В ведомстве отметили, что сотрудники охраны оперативно вызвали представителей правоохранительных органов. Прибывший наряд изъял у посетителя подозрительный предмет.

Выяснилось, что граната является страйкбольной и предположительно не представляет опасности, уточнили в пресс-службе.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.