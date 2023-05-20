В московской поликлинике задержали мужчину с гранатой

Охранники поликлиники на Перервинском бульваре (юго-восток Москвы) обнаружили у посетителя гранату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В пресс-службе пояснили, что охранники выявили гранату у мужчины, который зашел в клинику.
В ведомстве отметили, что сотрудники охраны оперативно вызвали представителей правоохранительных органов. Прибывший наряд изъял у посетителя подозрительный предмет.
Выяснилось, что граната является страйкбольной и предположительно не представляет опасности, уточнили в пресс-службе.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Московской области взрыв страйкбольной гранаты оторвал пожилому мужчине руку. Кроме того, он был тяжело ранен в живот. От полученных травм пенсионер скончался.