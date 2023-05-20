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33 минуты назад

В московской поликлинике задержали мужчину с гранатой

Илья Родин

Охранники поликлиники на Перервинском бульваре (юго-восток Москвы) обнаружили у посетителя гранату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В московской поликлинике задержали мужчину с гранатой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе пояснили, что охранники выявили гранату у мужчины, который зашел в клинику.

В ведомстве отметили, что сотрудники охраны оперативно вызвали представителей правоохранительных органов. Прибывший наряд изъял у посетителя подозрительный предмет.

Выяснилось, что граната является страйкбольной и предположительно не представляет опасности, уточнили в пресс-службе.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Московской области взрыв страйкбольной гранаты оторвал пожилому мужчине руку. Кроме того, он был тяжело ранен в живот. От полученных травм пенсионер скончался.

Происшествия,МВД России,
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