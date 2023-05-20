В московской поликлинике задержали мужчину с гранатой

В Москве в здании поликлиники №9 на Перервинском бульваре был задержан мужчина с гранатой в руке, сообщает Telegram-канал SHOT. Появление человека с предметом, похожим на гранату, вызвало испуг у посетителей учреждения. На место прибыли сотрудники полиции.

Сейчас мужчина объясняет, зачем он решил прогуляться по медучреждению с гранатой. По данным телеканала «360», на место также прибыли спасатели.

По данным Telegram-канала Mash задержать мужчину получилось, благодаря бдительному охраннику поликлиники. Гражданин с гранатой пришел с девушкой к кабинету травматологии. Подозрительную персону он заметил на камерах видеонаблюдения. А когда мужчина с девушкой резко направились к выходу, охранник смог нагнать их и заболтать до приезда наряда полиции.

10 мая в Ростове-на-Дону полиция ввела план «Сирена» из-за сообщений о мужчине, который угрожал жителям пистолетом и гранатой. С жалобой в полицию обратился житель города. По его словам, на улице Максима Горького к нему подошел неизвестный и пригрозил пистолетом и гранатой, после чего скрылся.