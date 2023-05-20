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Продажа автомобиля завершилась стрельбой в Петербурге

Посетитель одного из петербургских ресторанов дважды выстрелил в другого гостя заведения. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу городского СУ СК.

Продажа автомобиля завершилась стрельбой в Петербурге
© Телеграм-канал «112»

Стрельба произошла 19 мая в Петроградском районе города.

В ведомстве уточнили, что между посетителями ресторана возник словесный конфликт. Один из них достал огнестрельное оружие и произвел два выстрела.

Оппонент был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.

Источник пояснил, что одна из пуль прошла навылет.

По данным телеканала, причиной ссоры мужчин стала купля-продажи автомобиля, осуществленная накануне.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Карен Г., которого подозревают в совершении этого преступления, объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Москве возле одного из клубов произошла массовая драка со стрельбой. Правоохранители задержали большинство ее участников.

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