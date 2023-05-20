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Спасатели потушили пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже

Пожар, произошедший на складе с деревянными поддонами в Железнодорожном районе Воронежа 20 мая, получилось окончательно потушить. Об этом заявили представители МЧС России в Telegram-канале.

Спасатели потушили пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже
© РИА Новости

С возгоранием спасатели справились на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

«В 14.25 мск объявлена ликвидация пожара», — уточнили в экстренном ведомстве.

Сведения о пожаре в складском помещении в промзоне на Ленинском проспекте поступили в МЧС в 09.40. Через 3 часа была объявлена локализация пожара.

В тушении крупного пожара участвовали свыше 100 работников оперативной службы и более 30 единиц техники.

Ранее в МЧС утверждали, что обстановка на месте пожара на складах с порохом в Первомайском стабилизировалась. Уничтожены были огнем два склада на площади 960 кв. метров.

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