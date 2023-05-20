Подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети задержали в Волгограде

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Журналисты ссылаются на кадры видеоролика, на котором видно, как правоохранители задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.

Ранее издание v1.ru опубликовало ролик, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда.

Аналогичный случай произошел на востоке Москвы в апреле. Видеозапись, на котором снято сожжение Корана в районе Белого озера нашли на просторах интернета полицейские.

Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ролик со сжиганием Корана провокацией. Как добавил чеченский лидер, видео было выложено на платформе TikTok и сопровождалось подписью "Москва для русских".