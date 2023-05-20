В Петербурге мужчине выстрелили в живот после продажи автомобиля

В Питере мужчина получил пулю в живот и попал в реанимацию после подписания договора купли-продажи автомобиля, сообщает Telegram-канал «112».

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Знакомые встретились в ресторане «Рыба моей мечты», чтобы обсудить недавно проданный автомобиль, но между ними возник конфликт, который закончился стрельбой. Карен выстрелил Саргизу в живот.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Там его нашли четверо друзей обидчика, которые хотели продолжить выяснять отношения. Сначала они поругались с охранниками больницы, а потом с Росгвардией, которая приехала на вызов.