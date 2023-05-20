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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Муром со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины утром 20 мая обстреляли село Муром Шебекинского городского округа.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром со стороны ВСУ
© РИА Новости

Чиновник заверил, что в результате обстрела из людей никто не пострадал, однако была пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. По его словам, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали.

Кроме того, в селе была повреждена линия электропередачи. В настоящее время аварийные бригады и оперативные службы работают на месте ЧП, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела, написал Гладков.

Ранее сообщалось, что местный житель в Краснояружском районе потерял ногу после того как наступил на мину, следуя на рыбалку. Инцидент произошел в 300 метрах от российско-украинской границы.

19 мая губернатор Гладков заявил, что в Белгороде во двор многоквартирного дома упал беспилотный летательный аппарат.

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