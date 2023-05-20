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Рыбак в Белгородской области подорвался на мине

Житель Краснояружского района в результате ЧП потерял ногу.

Рыбак в Белгородской области подорвался на мине
© РИА Новости

Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте».

«Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных и прифронтовых районах крайнюю осторожность», — сказано в посте Гладкова.

Согласно оперативной справке, пострадавший отправился ночью на рыбалку.

«300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу», — уточнил чиновник.

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