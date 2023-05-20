Рыбак в Белгородской области подорвался на мине
Житель Краснояружского района в результате ЧП потерял ногу.
Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте».
«Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных и прифронтовых районах крайнюю осторожность», — сказано в посте Гладкова.
Согласно оперативной справке, пострадавший отправился ночью на рыбалку.
«300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу», — уточнил чиновник.