В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух детей

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе, после того как две девочки двух и четырех лет вечером в четверг ушли с детской площадки в Яшкинском районе и пропали. Их поиски продолжаются, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в пос. Ленинский Яшкинского муниципального округа двухлетней и четырехлетней девочек возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по области, днем в пятницу в полицию в Яшкинском районе поступило сообщение о том, что вечером в четверг в поселке Ленинский во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры двух и четырех лет.

По предварительным данным, девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками. В настоящее время продолжается поиск детей, проверяются все дома, а также близлежащий лес.