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В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух детей

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе, после того как две девочки двух и четырех лет вечером в четверг ушли с детской площадки в Яшкинском районе и пропали. Их поиски продолжаются, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух детей
© РИА Новости

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в пос. Ленинский Яшкинского муниципального округа двухлетней и четырехлетней девочек возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по области, днем в пятницу в полицию в Яшкинском районе поступило сообщение о том, что вечером в четверг в поселке Ленинский во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры двух и четырех лет.

По предварительным данным, девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками. В настоящее время продолжается поиск детей, проверяются все дома, а также близлежащий лес.

По данным поискового отряда "Лиза-Алерт", детей ищут почти 700 человек - местные жители, сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, а также добровольцы из Кузбасса, Новосибирска, Алтайского края, Томска. "На данный момент на задачи вышли 42 поисковые группы, ночью работала беспилотная авиация. Информационные координаторы отрабатывают поступающие свидетельства. Общая протяженность треков исследуемых территорий составляет 298 км", - рассказали в отряде.

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