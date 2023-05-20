Молодой человек в Москве изнасиловал ученицу православной школы

В Москве молодой человек изнасиловал школьницу из православной школы. Они познакомились в автобусе.

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Семиклассница познакомилась с двумя молодыми людьми, когда направлялась на учебу в православную школу из Новогиреево. Незнакомцы, которым на вид было около 20 лет, предложили девочке прогулять уроки и покататься на скейтборде в районе Выхино-Жулебино.Школьница согласилась, однако вскоре один молодой человек оставил своего друга с девочкой один на один.

Молодые люди погуляли по центру города и пообедали в кафе, после чего новый знакомый проводил девочку до музыкальной школы. Забрав ее после занятий, они продолжили гулять, пока родственники девочки волновались и пытались дозвониться до нее.

В итоге пара приехала в Выхино, где школьница начала получать интимные намеки от молодого человека. Когда девочка решительно отказалась, новый знакомый изнасиловал ее в подъезде и отпустил домой.