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Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России

Самый высокий — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в регионах четырех федеральных округов России. Об этом Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России
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По данным института, под угрозой Омская, Томская, Новосибирская, Самарская, Оренбургская и Новгородская области, а также республики Башкортостан и Татарстан, южная часть Уральского федерального округа и Красноярского края.

Отмечается, что больше всего термических точек и очагов возгораний регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Здесь сохраняется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.

Ранее о высокой пожарной опасности предупредили жителей Москвы. По информации синоптиков Росгидромета, она сохраняется в период с 18 по 21 мая и связана с жаркой погодой. Москвичей быть бдительными и внимательными, а также посоветовали исключить использование открытого огня.

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