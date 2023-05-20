Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России

Самый высокий — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в регионах четырех федеральных округов России. Об этом Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По данным института, под угрозой Омская, Томская, Новосибирская, Самарская, Оренбургская и Новгородская области, а также республики Башкортостан и Татарстан, южная часть Уральского федерального округа и Красноярского края.

Отмечается, что больше всего термических точек и очагов возгораний регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Здесь сохраняется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.