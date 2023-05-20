Захарова назвала главную ошибку Шольца

После этого, по мнению Захаровой, он войдет в мировую историю как человек, который посмеялся над горем людей. При этом представитель МИД уточнила, что видит ошибку канцлера не в том, что он не верит и думает по-другому. «Каждый человек свободен в своих взглядах, в своем отношении к жизни, каждый может сомневаться. Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — пояснила она.