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Захарова назвала главную ошибку Шольца

Захарова назвала главную ошибку Шольца
© Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса. Об этом она заявила в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу.

После этого, по мнению Захаровой, он войдет в мировую историю как человек, который посмеялся над горем людей. При этом представитель МИД уточнила, что видит ошибку канцлера не в том, что он не верит и думает по-другому. «Каждый человек свободен в своих взглядах, в своем отношении к жизни, каждый может сомневаться. Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — пояснила она.

Речь идет о словах Шольца, которые прозвучали во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Комментируя позицию России, он сказал: «Слова о том, что на Донбассе происходит геноцид — это, конечно, смешно».

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