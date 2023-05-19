$79.91-0.1386.28-0.22

Мэр Энергодара обвинил ВСУ в намеренном обстреле оживленного участка дороги

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что украинская сторона намеренно обстреляла оживлённую дорогу на въезде в город. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Энергодаре рассказали о намеренном ударе ВСУ по оживленной дороге
© РИА Новости

По его словам, артиллерийский обстрел произошёл рано утром, когда на атакованном участке дороге собирается много людей и транспорта.

«Значит, наносили артиллерийский удар по развязке дорожной, несколько прилётов было вблизи АЗС, что, естественно, могло вызвать очень серьёзные последствия», – рассказал Сеновоз.

Он также добавил, что принятое ранее решение о временной эвакуации жителей Энергодара было верным.

«По этому случаю, который произошёл сегодня утром, мы видим, что усилия проделаны не напрасно, все эти мероприятия, они проводятся как раз с учётом таких предполагаемых опасностей», – добавил мэр.

Ранее власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой.

32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий