В Энергодаре рассказали о намеренном ударе ВСУ по оживленной дороге

Мэр Энергодара обвинил ВСУ в намеренном обстреле оживленного участка дороги
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что украинская сторона намеренно обстреляла оживлённую дорогу на въезде в город. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, артиллерийский обстрел произошёл рано утром, когда на атакованном участке дороге собирается много людей и транспорта.
«Значит, наносили артиллерийский удар по развязке дорожной, несколько прилётов было вблизи АЗС, что, естественно, могло вызвать очень серьёзные последствия», – рассказал Сеновоз.
Он также добавил, что принятое ранее решение о временной эвакуации жителей Энергодара было верным.
«По этому случаю, который произошёл сегодня утром, мы видим, что усилия проделаны не напрасно, все эти мероприятия, они проводятся как раз с учётом таких предполагаемых опасностей», – добавил мэр.
Ранее власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой.