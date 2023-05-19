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Несколько человек умерли в США из-за глазных капель

Четыре человека в США скончались из-за использования инфицированных глазных капель, еще 14 потеряли зрение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Несколько человек умерли в США из-за глазных капель
© РИА Новости

Известно, что большинство пациентов использовали глазные капли EzriCare Artificial Tears. В них в результате тестирования обнаружили бактериальное загрязнение — синегнойную палочку.

По состоянию на 15 мая в США выявили 81 случай заражения этим заболеванием. В частности, 14 пациентов потеряли зрение, четырем пришлось удалять глазные яблоки и еще четыре погибли.

При этом указывается, что еще в январе медицинский регулятор призвал людей прекратить их использование. Месяц спустя компания Global Pharma, владеющая этой маркой, объявила о добровольном отзыве продукции после соответствующей рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств.

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