Несколько человек умерли в США из-за глазных капель

Четыре человека в США скончались из-за использования инфицированных глазных капель, еще 14 потеряли зрение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Известно, что большинство пациентов использовали глазные капли EzriCare Artificial Tears. В них в результате тестирования обнаружили бактериальное загрязнение — синегнойную палочку.

По состоянию на 15 мая в США выявили 81 случай заражения этим заболеванием. В частности, 14 пациентов потеряли зрение, четырем пришлось удалять глазные яблоки и еще четыре погибли.