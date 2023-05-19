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Финская полиция расследует нападение на российское консульство

Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек. Об этом говорится в сообщении на сайте правоохранительных органов.

Финская полиция расследует нападение на российское консульство
© РИА Новости

Уточняется, что информация о хулиганстве у российского консульства в Турку поступила в полицию днем 18 мая.

Сейчас дело расследуется как нарушение общественного порядка, задержан один человек.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что Хельсинки не рассматривает замораживание банковских счетов в России как реакцию Москвы на антироссийские санкции. При этом, по словам главы финского МИДа, Финляндия не планирует закрывать посольство республики в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге из-за заморозки счетов.

17 мая Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что банковские счета представительств страны в России заморожены и не могут быть использованы.

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