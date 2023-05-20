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СК России: пьяный мужчина убил возлюбленную ножницами в Чите

Жителя Читы обвинили в убийстве возлюбленной ножницами после удара в грудь. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России, передает РЕН ТВ.

Пьяный мужчина убил возлюбленную ножницами в Чите
© РИА Новости

Отмечается, что 15 мая в микрорайоне Молодежный пьяный мужчина поругался с сожительницей, схватил ножницы и ударил ее ими в грудь, после чего женщина умерла на месте.

"Обвиняемый был задержан следователями, в ходе допроса мужчина признался в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления", - проинформировали в СК.

При этом на мужчину было заведено уголовное дело и расследование в настоящий момент продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое перед судом предстанет 64-летний местный житель, который зарезал своего квартиранта во время застолья.

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