Пьяный мужчина убил возлюбленную ножницами в Чите

Жителя Читы обвинили в убийстве возлюбленной ножницами после удара в грудь. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что 15 мая в микрорайоне Молодежный пьяный мужчина поругался с сожительницей, схватил ножницы и ударил ее ими в грудь, после чего женщина умерла на месте.

"Обвиняемый был задержан следователями, в ходе допроса мужчина признался в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления", - проинформировали в СК.

При этом на мужчину было заведено уголовное дело и расследование в настоящий момент продолжается.