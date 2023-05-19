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Вблизи Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло под Сочи, обращений от населения нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вблизи Сочи произошло землетрясение
© РИА Новости

"МО г-к (муниципальное образование город-курорт) Сочи, на глубине 5 км, Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточняется, что землетрясение произошло в 50 км от Сочи.

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