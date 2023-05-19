Вблизи Сочи произошло землетрясение

"МО г-к (муниципальное образование город-курорт) Сочи, на глубине 5 км, Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.