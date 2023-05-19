В центре Москвы обрушился балкон жилого дома

О частичном обрушении балкона дома на Поварской улице в Москве, где жил писатель Сергей Михалков, сообщает Telegram-канал «Патриаршие». Новость обеспокоила пользователей сети.

Фото: Мослента Мослента

«С дома Михалковых на Поварской обвалилась часть балкона», — описал произошедшее автор поста.

Публикацию он подкрепил фотографией с огороженной частью тротуара.

«Берегите себя. Вот так смотришь и думаешь, не дай бог с детьми что», «Расхожая фраза "а вдруг кирпич на голову упадет" приняла реальные очертания», «Никто не пострадал, я надеюсь?», «Боже… Дочка там шла буквально полчаса назад», «Теперь сделают, видимо, страшные металлические сетки по периметру, чтобы ловить отваливающуюся лепнину», — отреагировали на это комментаторы.

Одна из них отметила, что в ее доме в Трехпрудном переулке недавно произошло аналогичное, но балкон обрушился не со стороны проезжей части, а во двор.

«Дому сто лет — они все сейчас под ремонт», — написала она.

В квартире на Поварской, 35 более полувека прожил известный советский писатель, соавтор слов Гимна СССР и автор текста гимна России, отец известных режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского Сергей Михалков. На фасаде здания установлены две мемориальные доски, посвященные Михалкову и его первой жене, писательнице Наталье Кончаловской. В сквере у дома установлен памятник писателю работы Александра Рукавишникова. После смерти Михалкова в 2009 году роскошная квартира на шестом этаже дома досталась его второй супруге, физику Юлии Субботиной.