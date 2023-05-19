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ФСБ задержала организатора запрещенной в России ячейки АУЕ

В Краснодарском крае задержали 38-летнего организатора ячейки АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

ФСБ задержала организатора запрещенной в России ячейки АУЕ
© УФСБ РФ по Краснодарскому краю

По данным следствия, находясь в колонии с августа 2020 года по май 2022 мужчина создал ячейку экстремистской организации и привлек в ее состав семерых осужденных, возложив на каждого из участников обязанности, выстроив иерархию подчинения. В ячейке пропагандировалась криминальная идеология и собирались средства для помощи осужденным представителям криминального мира. Семерых сообщников лидера также задержали.

Во время обысков силовики изъяли записки, документы, пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев АУЕ и предметы с символикой экстремистской организации.

26 апреля сообщалось, что под Хабаровском смотрящего по кличке Москва заподозрили в создании ячейки АУЕ в колонии.

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