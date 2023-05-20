В Италии из-за наводнений эвакуированы более 36 тысяч человек

Более 36 600 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на северо-востоке Италии. Об этом сообщается на сайте Агентства территориальной безопасности и гражданской безопасности Эмилии-Романье.

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Уточняется, что большинство жителей региона были эвакуированы в районе Равенны - 27 775 человек, в провинции Форли-Чезена - 4830 человек, а в районе Болоньи - 4012 человек.

По информации агентства, в связи с наводнением в Эмилии-Романье произошли около 305 оползней, а более 500 дорог оказались полностью или частично закрыты. В регионе действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению.

Как пишет Il Messagero, непогода привела к гибели 14 человек. По информации издания, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени. Ожидается, что 21 мая она посетит наиболее пострадавшие районы.

Мелони заявила, что проинформировала о своем решении партнеров, а также президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Хиросиму и будет в воскресенье принимать участие в работе саммита в расширенном формате.

Нынешнее наводнение в Италии стало самым сильным за последние 100 лет. Почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов после дождей.