Беспилотник упал во двор многоквартирного дома в Белгороде

В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — написал глава приграничного российского региона.

Ранее 19 мая стало известно, что в Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. По данным Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.