В Калининграде загорелся отель Marton Palace
Отель Marton Palace загорелся в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.
«Отель горит на площади 100 квадратных метров, пожару присвоен второй уровень сложности», — добавили в ведомстве.
Причина возгорания пока неизвестна. Информации жертвах и пострадавших нет.
Напомним, что минувшей ночью в Калининграде произошел еще один пожар — возле Южного вокзала загорелся супермаркет «Виктория». Возгорание произошло в 23:00 по местному времени (22:00 мск). В тушении огня задействованы семь пожарных машин. Из горящего магазина эвакуировали 13 сотрудников и троих покупателей.
По предварительной информации, в здании загорелся утеплитель. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.