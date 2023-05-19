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В Калининграде загорелся отель Marton Palace

Отель Marton Palace загорелся в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.

В Калининграде загорелся отель Marton Palace
© РИА Новости

«Отель горит на площади 100 квадратных метров, пожару присвоен второй уровень сложности», — добавили в ведомстве.

Причина возгорания пока неизвестна. Информации жертвах и пострадавших нет.

Напомним, что минувшей ночью в Калининграде произошел еще один пожар — возле Южного вокзала загорелся супермаркет «Виктория». Возгорание произошло в 23:00 по местному времени (22:00 мск). В тушении огня задействованы семь пожарных машин. Из горящего магазина эвакуировали 13 сотрудников и троих покупателей.

По предварительной информации, в здании загорелся утеплитель. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

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