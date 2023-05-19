В Калининграде загорелся отель Marton Palace

Отель Marton Palace загорелся в Калининграде . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.

Напомним, что минувшей ночью в Калининграде произошел еще один пожар — возле Южного вокзала загорелся супермаркет «Виктория». Возгорание произошло в 23:00 по местному времени (22:00 мск). В тушении огня задействованы семь пожарных машин. Из горящего магазина эвакуировали 13 сотрудников и троих покупателей.