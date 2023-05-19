Таксист нажился на туристе из Турции в Москве

В Москве таксист довез туриста от Никольской до метро «Белорусская» почти за 15 тысяч
Московский таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до станции метро «Белорусская» почти за 15 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, молодые люди нашли ушлого перевозчика на улице.
26-летний гражданин Турции гулял по центру города вместе с друзьями. Когда они решили отправиться в гостиницу, то вместо вызова такси через приложение гости столицы обратились к водителям, которые стояли на Никольской улице. Один из них с радостью взял заказ, однако предварительную цену не назвал.
Благодаря московским пробкам 6 километров пути туристы преодолели за 40 минут. Лишь в конце водитель протянул им электронный таксометр с чеком на 14 289 рублей. Турист запутался в курсах и спокойно оплатил указанную сумму.
Однако позднее потерпевший все же пришел в смятение, поскольку вспомнил, что закладывал на поездку не более тысячи рублей. Он обратился в полицию, которая теперь разыскивает предприимчивого перевозчика.