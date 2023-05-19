Таксист нажился на туристе из Турции в Москве

Московский таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до станции метро «Белорусская» почти за 15 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, молодые люди нашли ушлого перевозчика на улице.

26-летний гражданин Турции гулял по центру города вместе с друзьями. Когда они решили отправиться в гостиницу, то вместо вызова такси через приложение гости столицы обратились к водителям, которые стояли на Никольской улице. Один из них с радостью взял заказ, однако предварительную цену не назвал.

Благодаря московским пробкам 6 километров пути туристы преодолели за 40 минут. Лишь в конце водитель протянул им электронный таксометр с чеком на 14 289 рублей. Турист запутался в курсах и спокойно оплатил указанную сумму.