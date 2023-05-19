$79.91-0.1386.28-0.22

Двоих российских экс-полицейских осудят за взятку сотруднику ФСБ

В Брянской области суд рассмотрит дела бывшего начальника отделения уголовного розыска ОП «Злынковское» МО МВД России «Новозыбковский» и бывшего старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП ПДН МО МВД России «Новозыбковский» за взятку сотруднику УФСБ России по Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Двоих российских экс-полицейских осудят за взятку сотруднику ФСБ
© РИА Новости

По данным ведомства, днем 9 февраля фигуранты передали 50 тысяч рублей сотруднику спецслужбы за ненаправление в следственное подразделение оперативных материалов для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении требований по защите государственной тайны.

По факту произошедшего в отношении начальника отделения возбудили дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки»), а старшего участкового обвинили по части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса РФ.

«Преступление пресечено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности органа внутренних дел», — уточнили в СКР.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий