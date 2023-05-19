$80.04-0.7386.50-1.08

Порноактрису жестоко убили в номере отеля в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в номере отеля обнаружено тело порноактрисы с множественными ножевыми ранениями в шею. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

Порноактрису жестоко убили в номере отеля в Санкт-Петербурге
© РИА Новости

По предварительным данным, убийство 38-летней женщины произошло в гостинице «Вертикаль» на Большом Сампсониевском проспекте. Установлено, что с ней в номере был 30-летний мужчина, который также получил серьезные травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

Как сообщил Telegram-канал Shot, погибшая ранее была судима по статьям за присвоение и растрату, а также за оборот наркотиков. Ее осудили на два года условно.

Другую порноактрису также жестоко убили в Санкт-Петербурге, в собственной квартире. Подозреваемым по делу проходил ее молодой человек, который на допросе признал свою вину и подробно рассказал о совершенном преступлении.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий