Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу направили бандероль со следами взрывчатки.

В своем Telegram-канале она заявила, что полиция проводит проверку по данному вопросу.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила)», - написала Симоньян.

В следующей публикации медиаменеджер опровергла получение взрывчатки:

«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось».

В феврале текущего года Симоньян подтвердила сообщения о том, что получила подозрительную посылку. До этого Telegram-канал Baza сделал публикацию о том, что служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, в которой были две книги о православии.