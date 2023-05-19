Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу направили бандероль со следами взрывчатки.
В своем Telegram-канале она заявила, что полиция проводит проверку по данному вопросу.
«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила)», - написала Симоньян.
В следующей публикации медиаменеджер опровергла получение взрывчатки:
«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось».
В феврале текущего года Симоньян подтвердила сообщения о том, что получила подозрительную посылку. До этого Telegram-канал Baza сделал публикацию о том, что служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, в которой были две книги о православии.
19 апреля военный эксперт Константин Сивков заявил о получении по почте подозрительной посылки, в которой оказался бюст маршала Жукова.