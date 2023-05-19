Суд оштрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал иностранного агента Евгения Ройзмана* на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии.

«Признать Евгения Ройзмана виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей», — цитирует судью РИА Новости.

В конце апреля суд признал законным штраф в 565 тыс. рублей в пользу МВД с Ройзмана* и других организаторов несогласованной акции на Урале.