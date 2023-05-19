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Избиение российской школьницы во время спора о выпускном сняли на видео

В Кургане школьница напала на одноклассницу с перцовым баллончиком и избила ее во время спора с учительницей о форме на выпускной. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в день случившегося ученики девятого класса обсуждали с преподавательницей детали предстоящего выпускного. Одна из школьниц заявила, что не пойдет на церемонию в фартуке, — после этого другая девочка напала на нее с кулаками.

На кадрах, снятых очевидцем драки, видно, как девятиклассница выясняет отношения с педагогом, застегивая сумку возле своей парты. Возле нее стоит ее сверстница, которая держит руку в кармане, а затем достает перцовый баллончик и распыляет его в лицо однокласснице, нападая на нее со спины. Между ними начинается потасовка, в ходе которой школьница хватает пострадавшую за волосы и бьет ее головой об соседнюю парту.

Из-за распыленного баллончика в кабинете стало сложно дышать. Учительница попыталась разнять дерущихся школьниц, но в итоге покинула класс вместе с другими детьми. Известно, что пострадавшая девочка получила химический ожог глаз и обратилась за помощью к медикам.

Ранее в Ставрополе 14-летние школьницы избили одноклассницу из-за ссоры с мальчиком и сняли это на видео. По словам отца жертвы, за неделю на его дочь нападали три раза.

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