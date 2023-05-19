В Туле неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

По данным канала, бригадир делал обход на участке Криволучье — Присады и заметил, что один релейный шкаф приоткрыт. Он обнаружил следы копоти на дверце и тряпку. Сам шкаф поврежден не был. Отмечается, что на движение поездов попытка поджога не повлияла.