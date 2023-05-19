Конфликт со стрельбой произошел у кафе в центре Москвы

Два человека пострадали в конфликте со стрельбой в центре столицы, сообщили «Мосленте» в Главном управлении МВД России по Москве .

По данным пресс-службы ведомства, ранним утром 19 мая, у кафе на улице Маросейка между тремя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Один из участников применил травматическое оружие, его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Двум потерпевшим врачи оказали необходимую медицинскую помощь.