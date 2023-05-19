$80.04-0.7386.50-1.08

Российские таможенники изъяли у китайского контрабандиста 960 банок икры

В Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Российские таможенники изъяли у китайского контрабандиста 960 банок икры
© ТАСС

По данным ведомства, контрабандист работал водителем пассажирского автобуса. Перед осмотром транспорта он заявил, что на борту нет ограниченных к вывозу товаров. Но при осмотре у него нашли банки с икрой весом свыше 120 килограммов. На допросе гражданин КНР пояснил, что пошел на преступление по просьбе друга, пообещавшего за контрабанду хорошее вознаграждение. Злоумышленнику грозит штраф до двукратной стоимости икры и конфискация товара.

16 мая сообщалось, что в Новосибирске бывшего депутата осудили на шесть лет за контрабанду ЛСД из Германии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий