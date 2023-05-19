Российские таможенники изъяли у китайского контрабандиста 960 банок икры

В Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

По данным ведомства, контрабандист работал водителем пассажирского автобуса. Перед осмотром транспорта он заявил, что на борту нет ограниченных к вывозу товаров. Но при осмотре у него нашли банки с икрой весом свыше 120 килограммов. На допросе гражданин КНР пояснил, что пошел на преступление по просьбе друга, пообещавшего за контрабанду хорошее вознаграждение. Злоумышленнику грозит штраф до двукратной стоимости икры и конфискация товара.