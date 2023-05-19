В Крыму сбили беспилотник самолетного типа

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По сведениям издания, его заметили в Крыму ночь на пятницу, 19 мая. Беспилотник был уничтожен в нескольких километрах от населенного пункта в Джанкойском районе.

В результате пострадавших и разрушений удалось избежать, пишет Shot.

15 мая сообщалось, что в Крыму в окрестностях села Степное упал и взорвался беспилотник.