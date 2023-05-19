Россияне выловили в море 160 литров виски

На Дальнем Востоке рыбаки из РФ случайно выловили в море 160 литров контрабандного виски. О случившемся был опубликован пост в Telegram-канале «Рыбалка на Дальнем Востоке».

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Такой «улов» собрали в районе поселка Славянка (Приморский край) за несколько дней. Виски «ловился» 16 и 18 мая.

Как предполагается в сообщении, бутылки со спиртным были сброшены нелегальными перевозчиками. Виски был японского производства.

«Мы сегодня пошли не на рыбалку, а в алкомаркет», — прокомментировал один из рыбаков.