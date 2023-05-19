Россияне выловили в море 160 литров виски
На Дальнем Востоке рыбаки из РФ случайно выловили в море 160 литров контрабандного виски. О случившемся был опубликован пост в Telegram-канале «Рыбалка на Дальнем Востоке».
Такой «улов» собрали в районе поселка Славянка (Приморский край) за несколько дней. Виски «ловился» 16 и 18 мая.
Как предполагается в сообщении, бутылки со спиртным были сброшены нелегальными перевозчиками. Виски был японского производства.
«Мы сегодня пошли не на рыбалку, а в алкомаркет», — прокомментировал один из рыбаков.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ночные бары под видом виски и коньяка поили посетителей самогоном. В полицию обратились 11 человек, которые пожаловались на симптомы отравления после употребления алкоголя в барах на улице Рубинштейна.