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Россияне выловили в море 160 литров виски

На Дальнем Востоке рыбаки из РФ случайно выловили в море 160 литров контрабандного виски. О случившемся был опубликован пост в Telegram-канале «Рыбалка на Дальнем Востоке».

Россияне выловили в море 160 литров виски
© Газета.ru

Такой «улов» собрали в районе поселка Славянка (Приморский край) за несколько дней. Виски «ловился» 16 и 18 мая.

Как предполагается в сообщении, бутылки со спиртным были сброшены нелегальными перевозчиками. Виски был японского производства.

«Мы сегодня пошли не на рыбалку, а в алкомаркет», — прокомментировал один из рыбаков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ночные бары под видом виски и коньяка поили посетителей самогоном. В полицию обратились 11 человек, которые пожаловались на симптомы отравления после употребления алкоголя в барах на улице Рубинштейна.

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