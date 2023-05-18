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Стали известны подробности похищения сына гендиректора сети «Гемотест»

Подробности похищения и освобождения сына гендиректора сети «Гемотест» Рудема Газиева раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк. Стало известно, что студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Акима Газиева похитили и шантажировали мошенники.

Стали известны подробности похищения сына гендиректора сети «Гемотест»
© РИА Новости

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье», - рассказала Волк.

Мошенники под видом сотрудников правоохранительных убедили молодого человека взять несколько крупных кредитов и перечислить на их счета, мотивируя это якобы грозящей его семье опасностью. Под этим же предлогом они убедили его выехать из столицы, оставить в городе Пушкине свою машину и выбросить телефоны.

Неизвестные похитили сына владельца сети клиник «Гемотест»

В то же время аферисты позвонили Рудему Газиеву и потребовали у него миллион долларов в качестве выкупа за сына. Предприниматель обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что молодого человека обнаружили оперативники уголовного розыска и ФСБ России на съемной квартире в городе Гороховце Владимирской области.

По факту возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве. Преступников разыскивают.

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